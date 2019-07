L'emozione di trovarsi di fronte al proprio idolo. In tanti la sognano, in pochi riescono a viverla davvero. E tra questi ci sono i giovani ragazzi che martedì, in occasione della semifinale di Copa America tra Brasile e Argentina, hanno avuto la fortuna di accompagnare i propri beniamini in campo prima del fischio d'inizio. Tanti i campioni coinvolti, ma il più atteso era senza dubbio lui: Lionel Messi. I bambini nel tunnel hanno atteso trepidanti l'arrivo della Pulga, consci di vivere da lì a breve una delle esperienze più belle della loro vita. E quando il numero 10 argentino ha effettivamente raggiunto gli altri giocatori prima dell'ingresso sul terreno di gioco, le piccole mascotte verdeoro non sono riuscite a contenere la propria gioia. Occhi in visibilio e la speranza di stringere almeno la mano (qualcuno di loro ci è riuscito...) al cinque volte Pallone d'oro, già in tensione per il match e ripreso ad abbracciare Arthur, compagno di squadra al Barcellona. In campo Messi, fatta eccezione per il palo colpito nella seconda frazione di gioco, non è riuscito a esprimersi al massimo e trascinare i suoi verso la finale. La delusione finale, però, non cancella quanto ha inconsapevolmente fatto prima: regalare un sogno a tanti piccoli tifosi, rivali dell'Albiceleste o meno che siano.