L’Union Berlino giocherà, per la prima volta nella sua storia, in Bundesliga nella prossima stagione. E’ questo il verdetto arrivato al termine dello spareggio promozione/retrocessione di ritorno contro lo Stoccarda: 0-0 il risultato al termine dei 90 minuti di gioco, a condannare alla retrocessione dello Stoccarda in Zweite Liga è il 2-2 maturato nel match d’andata. Grande delusione per Mario Gomez, ex attaccante tra le altre della Fiorentina, e compagni che retrocedono così in seconda divisione al termine di una stagione decisamente complicata. Bundesliga chiusa al terzultimo posto a quattro punti di distacco dall’Augusta, lo Stoccarda ha fallito la possibilità di mantenere la categoria nel doppio spareggio andata-ritorno che ha premiato l’Union Berlino, che ha avuto la meglio grazie alle due reti realizzate fuori casa (2-2 e 0-0 i risultati delle due gare). E che adesso può festeggiare al meglio la sua prima storica promozione in Bundesliga.