C'è lo zampino di due ex interisti nella vittoria per 4-0 del Bayern Monaco contro il Colonia. All'Allianz Arena un match senza storia, che la squadra di Kovac ha gestito sin dal terzo minuto di gioco, trovando il vantaggio con Lewandowski e arrotondando il punteggio nella ripresa con i suoi nuovi acquisti, Philippe Coutinho prima e Ivan Perisic poi. I campioni di Germania sono al momento di nuovo in testa alla classifica, ma il Lipsia, impegnato alle 18:30 contro il Werder Brema, e il Borussia Dortmund, in campo domani 22 settembre a Francoforte, possono riportarsi avanti. Il Bayer Leverkusen, avversario della Juventus nel girone di Champions, è tornato a sorridere battendo per 2-0 l'Union Berlino.

Bundesliga, i risultati della 5^ giornata

Bayern Monaco-Colonia 4-0

3' Lewandowski, 48' Lewandowski, 62' Coutinho (R), 73' Perisic



Il Bayern Monaco, dopo il pareggio nel big match con il Lipsia della settimana scorsa, trova la seconda vittoria consecutiva dopo quella europea contro la Stella Rossa. I bavaresi si sono aggrappati ancora una volta a Lewandowski. L'attaccante polacco ha segnato una doppietta al 3' e al 48' minuto, entrambe le volte su assist di Kimmich. Sono poi saliti in cattedra gli acquisti dell'estate: Coutinho ha realizzato il suo primo gol in Germania, segnando il rigore del tris, mentre Perisic ha poi firmato il poker su assist del brasiliano. Il Colonia ha alzato bandiera bianca dopo l'espulsione di Ehizibue al 52', incassando la quarta sconfitta in cinque partite.

Bayer Leverkusen-Union Berlino 2-0

Volland 20' Alario 25'



Ritorna al successo il Bayer Leverkusen dopo tre partite, tra cui l'inaspettata sconfitta di mercoledì in Champions, in casa contro il Lokomotiv Mosca. I rsossoneri hanno ipotecato il successo dopo 25 minuti con le reti dei due attaccanti Volland e Alario. L'Union non è mai riuscita a reagire, rimanendo anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Polter al 64', con il giocatore che era entrato dalla panchina appena tre minuti prima.

Friburgo-Augusta 1-1

Holer 23' (F), Niederlechner 39' (A)

Hertha Berlino-Paderborn 2-1

Dilrosun 10' (H), Wolf 52' (H), Zolinski 54' (P)



Negli altri due match del turno delle 15:30, la sorpresa Friburgo è stata bloccata dall'Augusta sul pareggio. L'Hertha Berlino ha invece battuto di misura il Paderborn nello scontro tra ultime in classifica. Per la squadra della capitale si tratta della prima vittoria in campionato, arrivata dopo tre sconfitte consecutive, mentre il Paderborn resta fanalino di coda con un solo punto finora conquistato.

Werder Brema-RB Lipsia 0-3

Orban 13', Sabitzer 35', Saracchi 83'

Non si è fatta attendere la risposta al Bayern Monaco del Lipsia che, nella partita delle 18:30, ha espugnato il campo del Werder Brema. Vittoria messa in ghiaccio già nel primo tempo con il goal del difensore Orban al 13' e del centrocampisa austriaco Sabitzer al 35' con una splendida punizione. Nella ripresa il Werder ha provato a rientrare in partita ma, nonostante il cartellino rosso per Laimer al 64', il Lipsia non solo ha mantenuto la sua porta inviolata, ma ha anche trovato il tris al minuto 83 con Saracchi, entrato dalla panchina. Gli uomini di Nagelsmann si confermano primi con 13 punti.