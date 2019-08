Klopp, come riporta il 'Daily Mail', ha attaccato: "Non ha senso iniziare così presto. La Premier è un prodotto fantastico, e la gente la seguirà anche iniziando dopo. Ho parlato con Ancelotti, in Italia ci sono venti squadre come da noi, ma inizieranno il 24 di agosto. Koulibaly, che ha giocato la Coppa d'Africa come Mané, non è nemmeno lontanamente vicino al rientro".