Il punto sullo scambio Dybala-Lukaku

Lavori in corso per lo scambio tra Dybala e Lukaku. Per l'argentino resta distanza tra domanda e offerta sul salario e sulle commissioni. C'è poi un nodo relativo ai diritti d'immagine da risolvere. Il numero 10 bianconero, inoltre, non vuole accettare la riduzione d'ingaggio - del 25% - prevista ogni anno se i Red Devils non vanno in Champions. Dybala non si allenerà fino al 5 agosto e non svolgerà le visite mediche. Lukaku intanto non è stato convocato dallo United per la sfida contro il Milan.