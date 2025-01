È stata la mossa a sorpresa di Ranieri e ha funzionato molto bene: Lorenzo Pellegrini è tornato titolare nel derby e ha sbloccato la partita con un bellissimo destro a giro, a coronamento di un'azione iniziata sempre da lui a centrocampo. Non segnava in campionato dalla stagione scorsa, dal 12 maggio contro l'Atalanta. Ha scelto la serata migliore per sbloccarsi

ROMA-LAZIO