Cristiano Ronaldo macchina da spot: lancia i suoi boxer e diventa una valigia!

Cristiano Ronaldo è il re degli sportivi. Non solo per le enorme imprese che compie sul campo, ma anche per i tanti sponsor a cui presta il proprio volto. CR7 è infatti una celebrità in tutto il mondo e, grazie a questo, ha potuto espandere i suoi affari anche al di fuori del contesto calcistico. Solo poche settimane fa ha infatti lanciato la sua quinta linea di intimo, come confermato anche dalla foto dei boxer pubblicata sui suoi profili social. Oltre a questo, il campione portoghese è diventato recentemente testimonial dell'American Tourister. Il suo punto di forza è rendere i 'prodotti' virali sui social network, grazie a video divertenti ed esilaranti. L'ultimo che lo vede coinvolto nella pubblicità per la compagnia aerea riprende il giocatore del Real Madrid camminare in aeroporto con la sua valigia, simbolo della nuova collezione Soundbox. Una valigia che Ronaldo non ha proprio intenzione di lasciare, neanche quando arriva il momento del check-in. CR7 infatti preferisce passare i controlli sotto il nastro insieme a essa e viaggiare nella stiva pur di non abbandonarla. Arrivato a destinazione il Pallone d'oro fa una rapida sosta al bagno, sempre accompagnato dalla sua valigia. Poi dritti in taxi. E il suo bagaglio? Non nel cofano, ma accanto a lui, nel sedile dei passeggeri. Perché «la parte migliore del viaggio è ciò che ti porti dietro». "Cristiano incarna lo spirito e la personalità avventurosa del nostro marchio - ha dichiarato il presidente di Samsonite Europe, Arne Borrey -. È fantastico averlo come protagonista nella nostra ultima campagna".