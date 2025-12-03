Barcellona, Araujo si ferma per problemi personali

Araujo, difensore del Barcellona, ha chiesto al club di fermarsi per un periodo di tempo non specificato per problemi personali. Lunedì è avvenuto l'incontro tra gli agenti del calciatore e i dirigenti. Poi le parole dell'allenatore Flick in conferenza stampa: "Ronald non è pronto per giocare"

Araujo ha chiesto al Barcellona di fermarsi, a tempo indeterminato, per recuperare dal punto di vista psicologico. Fisicamente è al 100% ma emotivamente no: dopo l'espulsione che ha inciso nella sconfitta dei blaugrana contro il Chelsea in Champions League, il difensore, con i suoi agenti, ha deciso di fermarsi. Come riportato da Marca, il suo entourage ha incontrato, nella giornata di lunedì 1 dicembre, i dirigenti del club che hanno mostrato la loro vicinanza come, del resto, ha fatto tutto lo spogliatoio.

Flick: "Araujo non è pronto per giocare, è una questione privata"

Sempre nella giornata di lunedì, Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid (poi vinta 3-1 dai blaugrana), per fare il punto sul difensore centrale: "Ronald non è pronto per giocare. È una questione privata e non dirò altro. Vi chiedo di rispettare la situazione; questo è tutto ciò che posso e dirò".

Araujo al centro sportivo ma non si allena

L'uruguaiano si è presentato nel centro sportivo del Barcellona ma non si è allenato con i compagni. I blaugrana, primi in Liga con 37 punti, non potranno contare sul difensore centrale per i prossimi impegni ma tutto il club, insieme ai tifosi, si è mostrato vicino ad Araujo in questo momento così difficile.