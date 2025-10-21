La Liga ha ufficializzato la cancellazione dalla partita tra Villareal e Barcellona che era in programma a Miami il prossimo 20 dicembre: "La Liga ha annunciato la cancellazione del progetto che prevedeva la disputa di una partita ufficiale del campionato spagnolo a Miami. La decisione, comunicata dalla società promotrice dell’evento, è stata motivata dall’incertezza politica e istituzionale che ha caratterizzato le ultime settimane in Spagna."

In un comunicato, la Liga spagnola ha annunciato che la sfida tra Villarreal e Barcellona, in programma il 20 dicembre a Miami, è stata annullata: "La Liga ha annunciato la cancellazione del progetto che prevedeva la disputa di una partita ufficiale del campionato spagnolo a Miami. La decisione, comunicata dalla società promotrice dell’evento, è stata motivata dall’incertezza politica e istituzionale che ha caratterizzato le ultime settimane in Spagna. L’organizzazione del match negli Stati Uniti - si legge nel comunicato - era considerata dalla Liga un’opportunità senza precedenti per l’internazionalizzazione del calcio spagnolo. Il match avrebbe rappresentato un passo strategico per rafforzare la visibilità globale dei club, valorizzare i giocatori e consolidare il brand del campionato in un mercato chiave come quello nordamericano".