Villarreal-Barcellona, la partita di Liga a Miami è stata cancellata: è ufficiale

Liga
La Liga ha ufficializzato la cancellazione dalla partita tra Villareal e Barcellona che era in programma a Miami il prossimo 20 dicembre: "La Liga ha annunciato la cancellazione del progetto che prevedeva la disputa di una partita ufficiale del campionato spagnolo a Miami. La decisione, comunicata dalla società promotrice dell'evento, è stata motivata dall'incertezza politica e istituzionale che ha caratterizzato le ultime settimane in Spagna."

In un comunicato, la Liga spagnola ha annunciato che la sfida tra Villarreal e Barcellona, in programma il 20 dicembre a Miami, è stata annullata: "La Liga ha annunciato la cancellazione del progetto che prevedeva la disputa di una partita ufficiale del campionato spagnolo a Miami. La decisione, comunicata dalla società promotrice dell’evento, è stata motivata dall’incertezza politica e istituzionale che ha caratterizzato le ultime settimane in Spagna. L’organizzazione del match negli Stati Uniti - si legge nel comunicato - era considerata dalla Liga un’opportunità senza precedenti per l’internazionalizzazione del calcio spagnolo. Il match avrebbe rappresentato un passo strategico per rafforzare la visibilità globale dei club, valorizzare i giocatori e consolidare il brand del campionato in un mercato chiave come quello nordamericano".

L'iniziativa dei calciatori

Durante l'ultima giornata della Liga, i calciatori di tutte le squadre (tranne quelli di Villareal e Barcellona) hanno lanciato una protesta contro la decisione di disputare Villarreal-Barcellona a Miami. In tutte le partite, i giocatori sono rimasti immobili per i primi 15 secondi dopo il fischio d'inizio, un gesto simbolico per denunciare la mancanza di dialogo con i vertici della lega. 

