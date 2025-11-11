Forse l'avrete pensato anche voi vedendo le foto pubblicate qualche giorno fa da Messi in un Camp Nou deserto in piena notte: 'pensa a incrociarlo per le strade di Barcellona…' Ecco, è quello che è successo a una giovane coppia che stava girando un video selfie tra baci, abbracci e fiori. D'un tratto alle loro spalle passa Leo: è stato come l'avvistamento di un ufo

La reazione è stata più o meno quella: come scorgere nel cielo uno strano disco volante apparentemente non di natura umana. Solo che quel disco portava pantaloni baggy, una camicia oversize e un cappottino color renna ma, soprattutto, quel disco era Leo Messi. Loro si abbracciano e si baciano , un tenero video social con tanto di fiori; un ricordo già di per sé destinato a durare nel tempo, poi d'un tratto…

L'ultimo assist di Leo

Certo, nell'era dell'IA qualche dubbio ce le teniamo, ma quello passare alle spalle della giovane coppia sembra proprio il Leo Messi che, giusto qualche giorno fa, ha improvvisato una visita in un deserto Camp Nou in ristrutturazione tra nostalgia ("stanotte sono tornato in un luogo che mi manca nell’anima" ha scritto su Instagram) e polemica ("spero di poter tornare un giorno per salutare i tifosi blaugrana da giocatore, come non ho mai potuto fare"). Stando a quanto scritto dal sempre ben informato in tema Barça Mundo Deportivo, Messi era insieme Rodrigo de Paul (doppietta di star per la giovane coppia) e l'amicissimo Pepe Costa, ex responsabile dell'Ufficio Servizi ai Giocatori del club catalano. La reazione dei due innamorati è impagabile: molti sui social ci hanno scherzato, "è l'assist numero 401 di Leo", fresco fresco di cifra tonda sul campo. Come a dire: un bel momento di coppia è diventato letteralmente unico grazie al campionissimo argentino.