Dopo più di due anni dall'ultima volta, il Barcellona è pronto a tornare al Camp Nou: lo stadio catalano ospiterà il match di Liga contro l'Athletic Bilbao, in programma sabato 22 novembre
Il 28 maggio 2023, il Barcellona ospitava il Malaga al Camp Nou nella penultima giornata della Liga 2022-23. Da quel giorno, i blaugrana si sono trasferiti allo stadio olimpico di Montjuic, a causa degli ingenti lavori di ristrutturazione che hanno interessato lo stadio più capiente d'Europa, con quasi 100.000 posti a sedere disponibili. Ora, il Barcellona è pronto per tornare a casa: questo sabato, contro l'Athletic Bilbao, i catalani potranno giocare nel loro stadio, a 909 giorni dall'ultima volta.
Il Barcellona torna a casa
Come comunicato dal club catalano sul proprio sito, il via libera per la riapertura del Camp Nou è arrivato "dopo aver ottenuto il primo certificato di abitabilità, che permette di aumentare la capacità dello stadio fino a 45.401 posti". Contro l'Athletic, sarà riaperto il settore Lateral, che si va ad aggiungere alla Tribuna e alla curva Sud dello stadio. Resta ancora chiusa la curva Nord, ma il Barcellona fa sapere di star "continuando a lavorare per il ripristino delle attività in tutti i settori, per garantire l'operatività, la sicurezza e il comfort per tutti gli spettatori".