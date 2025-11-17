Il 28 maggio 2023 , il Barcellona ospitava il Malaga al Camp Nou nella penultima giornata della Liga 2022-23. Da quel giorno, i blaugrana si sono trasferiti allo stadio olimpico di Montjuic , a causa degli ingenti lavori di ristrutturazione che hanno interessato lo stadio più capiente d'Europa, con quasi 100.000 posti a sedere disponibili. Ora, il Barcellona è pronto per tornare a casa: questo sabato, contro l'Athletic Bilbao, i catalani potranno giocare nel loro stadio, a 909 giorni dall'ultima volta.

Il Barcellona torna a casa

Come comunicato dal club catalano sul proprio sito, il via libera per la riapertura del Camp Nou è arrivato "dopo aver ottenuto il primo certificato di abitabilità, che permette di aumentare la capacità dello stadio fino a 45.401 posti". Contro l'Athletic, sarà riaperto il settore Lateral, che si va ad aggiungere alla Tribuna e alla curva Sud dello stadio. Resta ancora chiusa la curva Nord, ma il Barcellona fa sapere di star "continuando a lavorare per il ripristino delle attività in tutti i settori, per garantire l'operatività, la sicurezza e il comfort per tutti gli spettatori".