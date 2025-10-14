Lewandowski fuori 4/6 settimane: niente 'Clasico'

Il centravanti polacco del Barcellona ha subito una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra nell'ultimo match giocato con la Polonia contro la Lituania. Secondo i media spagnoli, dovrebbe fermarsi per un periodo compreso tra le quattro e le sei settimane: per Lewandowski dunque niente 'Clasico' contro il Real Madrid, in programma il 26 ottobre

Infortunio con la Polonia per Robert Lewandowski, che dovrà stare fermo, secondo i media spagnoli, tra le quattro e le sei settimane, saltando quindi il 'Clasico' contro il Real. La super sfida contro il Madrid è infatti in programma il 26 ottobre e il Barcellona dovrà fare a meno dell'attaccante polacco. Il centravanti del Barça ha subito una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra durante la gara di qualificazione ai mondiali contro la Lituania (una partita in cui era anche andato in gol).