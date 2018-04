Il consiglio di Zizou

Se ancora non siete convinti dall'incredibile brillantezza fisica di Ronaldo, c'è un'altra statistica che avvalora la sua potenza sul terreno di gioco: contro i bianconeri è stato infatti il più veloce dei 22 in campo, raggiungendo un tetto di 33.65 km/h e compiendo 40 accelerazioni a più di 3 m/s2. Uno dei fattori che ha portato CR7 ad avere questa tenuta atletica è stato il consiglio del suo allenatore, Zinedine Zidane. "Ascoltami, se accetti di riposarti di volta in volta e di rinunciare ad alcune partite, allungherai la tua carriera per diversi anni. Fidati di me". Sarebbe stato questo, secondo quanto riportato da L'Equipe, un estratto del dialogo avvenuto tra Zizou e il suo numero 7, in modo tale da averlo fresco e al top nei momenti della stagione che contano davvero. Il portoghese infatti è un maniaco del lavoro - Ancelotti ha raccontato che Ronaldo una volta preferì andarsi a fare una vasca di acqua ghiacciata post match invece che tornare a casa dove lo aspettava l'ex compagna Irina Shayk -, ma per continuare a giocare a livelli da Pallone d'Oro ha dovuto imparare a dosare e gestire le sue forze. "Per Cristiano Ronaldo lo staff del Real ha una gestione particolare perché tiene conto della sua età - ha affermato Raphael Fevre, ex preparatore atletico del Psg -. Me lo ha confidato Antonio Pintus, preparatore dei Blancos. Gli piace tanto allenarsi e giocare, quindi gli chiedono spesso di calmarsi. Lo gestiscono in determinate sessioni e anche in alcune partite. Non c'è bisogno di farlo sforzare in maniera esagerata perché è già fortissimo così. La squadra di Zidane ha pagato all'inizio della stagione una preparazione lunga e faticosa". Il Ronaldo versione 2.0 ha messo a segno 25 gol nelle ultime 14 sfide. I tifosi si stropicciano gli occhi, gli avversari un po' meno.