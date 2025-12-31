Offerte Sky
Mbappé, infortunio al ginocchio per il giocatore del Real Madrid

real madrid

La stella del Real Madrid Kylian Mbappé ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro. Secondo quanto scritto da 'L'Équipe', starà fuori tre settimane saltando anche la semifinale di Supercoppa contro l'Atletico Madrid (e l'eventuale finale)

I BOMBER DEL 2025: MBAPPÉ EGUAGLIA CR7

Nel Real Madrid si ferma Kylian Mbappé. L'attaccante francese, autore di un 2025 straordinario con 59 gol segnati tra campionato e coppe, ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro dopo gli esami svolti nella giornata di mercoledì 31 dicembre.

Il comunicato del Real Madrid

"A seguito degli accertamenti effettuati oggi dal servizio medico del Real Madrid sul nostro giocatore Kylian Mbappé, gli è stata diagnosticata una distorsione al ginocchio sinistro. I suoi progressi saranno monitorati".

I tempi di recupero e quali partite salterà

Secondo quanto viene riportato da 'L'Équipe', Mbappé sarà costretto a uno stop di circa tre settimane. Pare, sempre in base a quanto scritto dal quotidiano francese, che il fuoriclasse del Real abbia giocato con questo problema per diversi match, senza immaginare che si trattasse di un infortunio grave. Considerando le tre settimane di stop, Mbappé salterà le partite di campionato contro Betis (in programma il 4 gennaio alle ore 16.15 al Bernabeu) e Levante (17 gennaio ore 14), la semifinale di Supercoppa contro l'Atletico Madrid (con anche la possibile finale) e la sfida di Champions League contro il Monaco (martedì 20 gennaio alle 21).

