DEPORTIVO-BARCELLONA 2-4

7' Coutinho (B), 38', 82' e 85' Messi (B), 40' Perez (D), 64' Çolak (D)

TABELLINO

Deportivo La Coruna (4-2-3-1): Ruben; Juanfran, Albentosa, Schar, Luisinho; Guilherme (83' Muntari), Borges (86' Andone); Krohn-Delhi, Çolak, Valle (86' Cartabia); Perez.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic (87' Iniesta), Busquets, Coutinho (74' Paulinho); Dembelé (68' D. Suarez), Messi, Suarez.

Iniesta in panchina

Seedorf al dentro o fuori: 4-2-3-1 per battere il Barcellona e provare a mantenere viva la fiammella di speranza legata alla permanenza in Liga. Davanti a Ruben, ecco Juanfran, Albentosa, Schar e Luisinho. Guilherme e Borges davanti alla difesa, con Krohn-Delhi, Colak e Valle alle spalle di Lucas Perez. Valverde lascia in panchina Andrés Iniesta, che in settimana ha comunicato ufficialmente che il suo futuro non sarà in blaugrana dopo 16 stagioni in prima squadra. Philippe Coutinho, quindi, prende il ruolo di mezz'ala sinistra nel 4-3-3, con Suarez, Messi e Dembelé in attacco.

Pasillo per il Barça

Nella notte che può valere il titolo, il Barcellona riceve già un pasillo de honor per la vittoria della Coppa del Re contro il Siviglia. Il Depor di Clarence Seedorf, in piena lotta per non retrocedere, in caso di sconfitta sarebbe retrocesso, così come se dovesse pareggiare. L'unico risultato buono, quindi, è la vittoria contro un Barcellona a cui basta un punto per laurearsi Campione di Spagna per la settima volta negli ultimi dieci anni.