Marc-André ter Stegen campione... di umiltà. L'hanno riconosciuto i tifosi e anche i cittadini di Barcellona, perché qualche giorno fa - in un venerdì come tanti - il portiere tedesco ha utilizzato la metropolitana come un normale cittadino, spostandosi per la città. Niente 'macchinoni', nessun autista personale, soltanto lui dentro uno dei vagoni della metro. "Beccato" da un tifoso del Barcellona su Twitter, la foto ha fatto il giro del web: "La sua umiltà non conosce limiti". Persona semplice, distinta, ter Stegen non è nuovo a questo tipo di uscite: vive nel Barrio Gracia, in pieno centro, e già diverse volte si è reso protagonista di gesti simili che i tifosi hanno apprezzato.