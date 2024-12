Brutte notizie per il Barcellona , con Lamine Yamal che dovrà stare fermo circa un mese. Nel match di domenica perso in casa 0-1 contro il Leganes, l'attaccante classe 2007 ha rimediato un infortunio alla caviglia destra che lo ha costretto a chiedere il cambio nella ripresa. Lunedì il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali che "hanno rivelato una lesione di grado 1 a un legamento della caviglia . Si prevede che il giocatore sarà fuori per 3-4 settimane ", come si legge dal comunicato del club catalano.

Yamal: "Il Golden Boy è un bel punto di partenza"

Lamine Yamal, vincitore del Golden Boy 2024, è stato intervistato da Tuttosport, testata che ha istituito il premio nel 2003: "È un grande onore vincere questo premio, il primo passo di una gran carriera che spero di avere. So che i riconoscimenti individuali sono figli dei risultati collettivi, voglio continuare a far bene nel Barcellona e nella Spagna. Ma questo è un bel punto di partenza: tutti i ragazzi ambiscono a vincere il Golden Boy". Yamal parla dei prossimi obiettivi: "Se vinco con il Barça, soprattutto la Champions League, avrò più possibilità di puntare al trofeo individuale che corona la carriera di un giocatore: il Pallone d'Oro. Entro i 21 anni il mio obiettivo è quello di vincere il Mondiale con la Spagna, la Champions e altri due titoli di Lega con i blaugrana". L'attaccante parla anche dei possibili candidati al Golden Foot 2025: "Sono convinto che Cubarsí, che è un mio coetaneo, abbia tutte le carte in regola per vincerlo. Gioco e mi alleno tutti i giorni con lui e posso dire che è a un livello incredibile, credo sia già da considerare come uno dei difensori più forti d'Europa, è nella top 5. Anche Yildiz è un gran giocatore, ha grande qualità. L'ho visto giocare con la Turchia agli Europei, una mezza punta che parte da sinistra e fa gran cose. Poi gioca in un grande club come la Juventus". Poi una dedica per il premio vinto: "Alla mia famiglia in generale. Tutti i miei familiari hanno dato il loro contributo nel conseguimento di questa vittoria".