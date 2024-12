Una giornata da attore all'interno del suo anime preferito. Parliamo di Takefusa Kubo, calciatore giapponese che è riuscito a realizzare il suo sogno: il 23enne, ala destra della Real Sociedad, sarà protagonista di un episodio speciale di Doraemon che andrà in onda in Spagna nella giornata di Capodanno. Il titolo, infatti, sarà "Capodanno in Spagna". All'interno della puntata, il protagonista Nobita si addormenta la sera del 31 dicembre perdendosi la festa di Capodanno. Al suo risveglio è Doraemon, il gatto robot, a informarlo che in Spagna il nuovo anno non è ancora arrivato. Proprio per questo, i due partono verso Madrid ed è proprio qui che incontreranno Kubo. Il perché di questa collaborazione è molto semplice: l'episodio vuole rendere omaggio alla Spagna celebrando il trentesimo anniversario dalla prima trasmissione dell'anime nel paese iberico.