Ecco perché il Real ha deciso di puntare su Solari

Nelle quattro partite fin qui disputate sulla panchina delle merengues, Solari ha raccolto quattro vittorie, segnando 15 reti e subendone appena due. Una serie di risultati utili consecutivi che lo ha portato a diventare l’allenatore con il migliore avvio nei 116 anni di storia del Real Madrid. Non solo. Con questi successi i blancos sono tornati in corsa anche nella Liga, con la capolista Barcellona distante appena 4 punti. Neanche Zinedine Zidane riuscì a fare così bene quando prese il posto di Rafa Benitez: l’allenatore francese, infatti, vinse le prime due gare, ma poi pareggiò la terza partita. Oltre ai risultati positivi, a spingere per la conferma di Solari in panchina hanno giocato un ruolo importante anche i 'senatori' dello spogliatoio del Real, che hanno riconosciuto pubblicamente a Solari capacità e qualità. Lo stesso Emilio Butragueño, storica bandiera dei blancos, oggi direttore delle Relazioni istituzionali del club, aveva nei giorni scorsi ammesso di essere "molto felice" di avere l'argentino in panchina.