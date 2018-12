È iniziata ufficialmente l'esperienza al Barcellona di Jeison Murillo, acquisto a sorpresa dei blaugrana per il mercato invernale. Il difensore colombiano ha lasciato il Valencia dopo un anno e mezzo dal suo arrivo dall'Inter e appena 20 presenze in tutte le competizioni. Queste le sue prime parole da calciatore del Barcellona nella consueta conferenza di presentazione al Camp Nou: "Voglio ringraziare tutti per quest'opportunità – ha dichiarato Murillo - Dio ha aperto la porta più grande per me nel calcio. La mia famiglia è molto felice e questa è la cosa più importante. Darò tutto perché l'allenatore possa contare su di me presto. Indossare questa maglia è un sogno e sta diventando una realtà, ma tutto dipende da ciò che accade sul campo, è lì che metterò tutto. Sappiamo cosa significa il Barça e spero di restare qui a lungo per dimostrare di meritare questa maglia".

"Messi? Un sollievo giocare con i migliori al mondo"

Appena tre presenze in stagione per Murillo, che ora vuole rialzarsi in blaugrana: "Ho sempre lavorato a Valencia e mi sento bene, posso allenarmi al meglio – prosegue - Quando non passi un buon momento, devi stare molto attento a tutto. Spero di sfruttare quest'occasione ed essere qui è un vantaggio per poter tornare anche nella Nazionale colombiana. Ho parlato con Valverde, voglio dimostrare tanto a lui e alla squadra. Messi? Puoi usare la parola sollievo per definire cosa succede quando sai che giocherai con i migliori del mondo".