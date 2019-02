Antoine Griezmann segna il gol decisivo che regala la vittoria all'Atletico Madrid in trasferta contro il Rayo Vallecano. Con questa rete il campione del mondo francese raggiunge i 130 gol con la maglia dei Colchoneros e supera una leggenda del club, Fernando Torres, fermo a quota 129. Per Simenone un successo importante che proietta la sua squadra al secondo posto, in attesa del Real Madrid in campo domenica contro il Girona. Il successo nel derby contro il Rayo arriva dopo una prestazione non certo esaltante e di fatto il gol di Griezmann arriva nell'unica azione pericolosa dell'Atletico. La buona notizia per il Cholo è il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, l'ultima nel derby contro il Real Madrid la scorsa settimana. Ora servirà tutto il calore del pubblico mercoledì sera per l'andata degli ottavi di Champions League: al Wanda Metropolitano arriva infatti la Juventus di Allegri e Cr7.

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID 0-1

74' Griezmann

Rayo Vallecano (5-4-1): Dimitrievski; Tito (57' Bebe), Galvez (76' Garcia), Ba, Amat, Moreno; Embarba (57' Pozo), Comesana, Suarez, Trejo; De Tomas. All. Michel

Ateltico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Vitolo (60' Diego Costa), Rodri (75' savic), Saul Niguez, A. Correa (60' Lemar); Morata, Girezmann. All. Simeone

LE ALTRE PARTITE

Celta Vigo-Levante 1-4

20' Morales (L), 40' Coke (L), 62' Morales (L), 88' rig. Mendez (C), 89' Mayoral (L)

Eibar-Getafe 2-2 (giocata venerdì)

37' Mata (G), 52' Foulquier (G), 67' e 80' Dias de Oliveira (E)