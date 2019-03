Il futuro di Solari potrebbe restare legato al Real

Nonostante l'esonero dalla panchina della prima squadra, Santiago Solari potrebbe continuare la sua esperienza al Real Madrid. Il quotidiano spagnolo Marca ipotizza per l'argentino un ruolo come direttore del settore giovanile. Ora l'ex allenatore prenderà il tempo necessario per capire se vorrà fare un'esperienza sulla panchina di un'altra squadra o se far parte del gruppo dirigente del Real. C'è da aggiungere che tra Solari e Zidane i rapporti sono buoni e non ci sarebbero ostacoli per una carriera da direttore della Cantera