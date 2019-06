La maggior parte delle squadre europee sono al riposo. Lo scopo è godersi le vacanze, ricaricare le energie e prepararsi in vista del prossimo anno. Nel frattempo i dirigenti lavorano su possibili acquisti, gli allenatori studiano le tattiche e le aziende producono le nuove maglie. Tra questi c'è il Real Madrid che, dalla stagione 2019-20, indosserà una nuova divisa di allenamento. A spoilerarla è stato Footy Headlines, sito specializzato in materia, che ha già aperto il dibattito tra i tifosi spagnoli, divisi tra chi l'apprezza e chi nutre forti dubbi sul suo valore estetico. La nuova maglia pre-gara presenta, infatti, un effetto camouflage, con colori inediti: sabbia e nero. Stampata con la tecnica 'tie dye' e caratterizzata da un girocollo nero, dispone il logo Adidas sulla destra, ma il bianco si perde nel design generale della divisa. Il simbolo del Real, invece, compare sulla sinistra e mette in mostra un bianco e nero che lo evidenzia rispetto al resto del tessuto. La particolarità, come già successo per la maglia di allenamento realizzata per la Juventus, è nel materiale usato: grazie alla collaborazione con "Parley for the Oceans", infatti, è costituito in parte dalla plastica recuperata negli oceani. Non avrà, dunque, il 100% del consenso tra i sostenitori Blancos, ma ha già centrato l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.