Messi: "Spero che il Barça torni quello di prima"

Lionel Messi riavvolge il nastro e in una intervista concessa in esclusiva a 'Mundo Deportivo' torna a parlare del suo passato al Barcellona, ricordando i suoi 21 anni al club in coincidenza con il 125° anniversario. "Spero che il club possa tornare quello che è sempre stato. Oltre ad essere un riferimento mondiale, che non ha mai smesso di esserlo, che lotta sempre per vincere titoli fino alla fine di ogni stagione. Come giocatore del Barça, non puoi mai accontentarti di essere secondo o di non vincere, perché i membri e i tifosi pretendono il massimo da te. Mi piacerebbe vedere il Barça vincere di nuovo la Liga, la Coppa e anche la Champions League. E negli anni in cui non si può, almeno competere fino all'ultimo momento. Un messaggio per i tifosi? Mi mancate tantissimo, spero che potremo rivederci presto e che voi siate orgogliosi di far parte del miglior club del mondo".