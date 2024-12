Clamorosa eliminazione per il Girona nel terzo turno di Copa del Rey contro il Logrones, squadra della Segunda División RFEF (la quarta serie del campionato spagnolo). La partita è terminata 0-0 e sono stati necessari i rigori per decidere la qualificazione. Eroe del match è stato il terzino Pol Arnau (figlio dell'ex portiere Francesc), che ha terminato il match come portiere subentrando all'infortunato Enrique Royo all'inizio del primo tempo supplementare e risultando decisivo con una parata ai rigori. 4-3 il punteggio finale. Il Girona sarà avversario del Milan nella settima giornata di Champions League, il prossimo 22 gennaio. Altra sorpresa del mercoledì è stata l'eliminazione del Villarreal, sconfitto 1-0 dal Pontevedra.

Chi è Pol Arnau

Pol Arnau è il figlio di Francesc Arnau, un ex portiere che ha giocato con Barcellona, Malaga e le nazionali giovanili della Spagna. Nel corso della sua carriera, Francesc ha vinto due volte la Liga, due Copa del Rey, una Supercoppa spagnola, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Europea. Pol Arnau è arrivato al Logrones la scorsa estate. Era già stato protagonista nella coppa nazionale con il gol decisivo contro l'Eibar.