Un'altra sconfitta. Il Real Madrid rimedia un brutto ko a Bilbao e perde ulteriore quota in classifica dal Barcellona che, martedì, aveva travolto 5-1 il Mallorca in trasferta e si trova ora a +4, ma con una partita in più. E sulla battuta d'arresto dei Blancos pesa un altro errore dal dischetto per Kylian Mbappé, finora sicuramente la brutta copia di quella ammirata, invece, ai tempi parigini. Il francese, nella sfida del San Mames, trova nel primo tempo il gol in fuorigioco, mentre nella ripresa è l'altra stella a brillare: il cross velenoso di Inaki Williams mette in difficoltà Courtois e sulla respinta corta arriva il tap-in di Berenguer che sblocca il punteggio. Al 68' ecco l'occasione per l'ex Psg di firmare il pari su calcio di rigore, assegnato per un'uscita a valanga del portiere Agirrezabala, ma lo stesso estremo difensore dell'Athletic rimedia al suo errore e ipnotizza ancora Mbappé, al secondo errore dagli 11 metri in una settimana dopo quello di Anfield. Un mezzo riscatto per lui arriva, perché su una sua conclusione respinta non benissimo dal portiere è Bellingham a ristabilire l'equilibrio, ma due minuti dopo Valverde pasticcia e si fa scippare palla da Guruzeta che non perdona e regala la vittoria per 2-1 ai baschi.