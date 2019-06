"Create the noise". È il motivo che ha ispirato la nuova maglia da trasferta del Real Madrid, annunciata ufficialmente oggi e presentata in un modo del tutto originale. La tradizione che si lega alla modernità. La prima, rappresentata dal design della divisa e dai suoi colori, un blu marino arricchito dai lineamenti dorati a simboleggiare la storia del club. L'aspetto moderno, invece, è racchiuso nel video di presentazione, un inedito nel mondo del calcio perché caratterizzato dai giocatori che ballano a ritmo di trap. Il nuovo secondo kit, infatti, vede vari testimonial dei Blancos, da Benzema a Marcelo, da Isco a Vinicius Jr, che danzano e si scatenano sulle note del trio composto da Denom, Anita Kuruba e Ikki, gruppo trap che ha scritto una canzone proprio in onore del Real. Anche loro tre sono protagonisti attivi del video, ripresi mentre cantano il loro singolo incitando "la migliore squadra del mondo" e danno vita a un connubio calcio-musica che fa impazzire di gioia il loro pubblico. Un passaggio forte verso l'attualità decisamente inconsueto per una società come quella di Florentino Perez, da sempre molto legata ai valori della propria storia e del passato. Il Real dimostra, dunque, di saper guardare avanti e adattarsi al nuovo mondo, per consolidarsi come l'equipo mas grande de futbol mundial.