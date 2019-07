Con 100 milioni di euro puoi comprare quasi tutto, anche un campione come Eden Hazard, ma forse non il suo cuore. "Once a Blue always a Blue", dicono i tifosi del Chelsea per ribadire il concetto secondo cui, una volta conosciuto il loro club, ci si resta legati a vita. E pare sia anche il caso di Hazard, che dal Chelsea è voluto andare via dopo 7 stagioni per tentare l'avventura al Real, ma che continua a portare con sè un pezzettino di "Blue".

Se ne sono accorti solo i più attenti, ingrandendo il dettaglio di una foto che lo ritrae nella sua nuova divisa sociale, una polo del Real Madrid, mentre sbarca a Montreal con la squadra. Qui, dove Hazard ha svolto il suo primo allenamento da giocatore del Real, è arrivato con la borsa in una mano e il telefono nell'altra. E proprio nel telefono si "nasconde" il dettaglio in Blue: la cover, infatti, è una foto dei tre figli, ritratti tutti con la maglia del Chelsea. Un tocco di blue, appunto, che non è passato inosservato: in attesa di vestire i bimbi con la camiseta blanca numero 10, per i tifosi del Chelsea è stata una romantica dimostrazione di un amore che non finirà mai.