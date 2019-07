Dopo una foto che non lo ritraeva in forma smagliante, intorno a Eden Hazard si sono sollevate diverse voci sulle condizioni fisiche del belga, apparso un po’ appesantito. Sui social non si sono fatte attendere le polemiche di alcuni tifosi del Real Madrid, che hanno contestato al giocatore la poca attenzione avuta per la propria tenuta atletica durante le vacanze. Così il quotidiano spagnolo AS, nel tentativo probabilmente di ridimensionare le proteste dei sostenitori, ha utilizzato un espediente: con un fotomontaggio ha messo la testa di Hazard sul corpo di Karim Benzema. A nulla è servito applicare anche il tatuaggio che il belga ha sul braccio destro, perché l’inganno è stato facilmente scoperto. Il confronto tra il fotomontaggio e la foto originale infatti non lascia alcun dubbio, come si nota dalla posizione degli elettrodi e delle spalline.

Gli inglesi lo sanno

In Inghilterra ben presto la critica ha smesso di soffermarsi sul fisico di Hazard. Ogni estate si è presentato poco tonico, ma durante la preparazione precampionato ha recuperato sempre lo smalto. Non ha mai avuto un corpo scultoreo, ma d’altronde che importa quando con i piedi si compiono certe magie?