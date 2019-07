Eden Hazard in questa sessione di mercato ha rappresentato per il Real Madrid la punta di diamante di una campagna acquisti faraonica, voluta dal presidente Florentino Perez per dimenticare al più presto la fallimentare annata appena trascorsa e per tornare a trionfare in Spagna e in Europa. Dopo essere stato acquistato dal Chelsea per un totale di 130 milioni e dopo essere partito in ritiro con la squadra di Zidane, però, l’attaccante belga non ha ancora sciolto i dubbi circa il numero di maglia che indosserà con il club madrileno. Diverse le ipotesi avanzate, ma dalla Spagna non hanno dubbi: Hazard con il Real Madrid avrà il numero 23.

I motivi della scelta

Secondo quanto riportato da Marca, infatti, l’ex numero 10 del Chelsea avrebbe ormai scelto definitivamente di virare sul 23 in considerazione di diversi fattori. In primo luogo perché Luka Modric, proprietario del numero di maglia prediletto dall’attaccante belga, non ha alcuna intenzione di cedere la 10. In secondo luogo perché nemmeno Mariano Diaz, che ha ereditato il numero 7 lasciato da Cristiano Ronaldo e gradito da Hazard, vuole rinunciare alla sua maglia: rimarrà al Real Madrid. Per questo il classe ’91 avrebbe optato per il 23: in passato al Real il numero è appartenuto a David Backham e piace molto ad Hazard in quanto grande appassionato di NBA e fan in particolare di Michael Jordan e LeBron James. Un altro indizio in più è dato dal fatto che la maglia numero 23, appartenuta nell’ultima stagione a Sergio Reguilón, è rimasta libera dopo il trasferimento del difensore al Siviglia. Adesso ad Hazard non resta che indossarla.