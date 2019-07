Estate, tempo di preparazione e di ritiri, ma anche di mare, sole e discoteche. Messi, Suarez, Jordi Alba e Cesc Fabregas hanno deciso di concedersi qualche ora di svago a Ibiza, prima di ritornare a correre in vista dell’inizio del campionato. Così, finito il tour in Giappone della squadra catalana, i giocatori blaugrana insieme all’ex compagno Cesc Fabregas hanno sfruttato il permesso concesso fino a martedì per recarsi a Ibiza.

Pausa prima del Trofeo Gamper

Serata trascorsa con le mogli in una delle discoteche più rinomate dell’isola, dove celebrità e persone famose non mancano mai. Ritmi alti e cocktail come raccontato sui social. Per qualche ora ripetute e sessioni di autografi hanno lasciato lo spazio ai passi di danza in pista. Pochi giorni di relax prima di tornare al lavoro, il 4 agosto infatti ci sarà il Trofeo Gamper, dove il Barcellona sfiderà l’Arsenal. L’intesa sul campo non è mai mancata, ora anche quella in pista.