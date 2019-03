Mario Balotelli come Francesco Totti. "Super Mario" prende in prestito dall'ex capitano giallorosso il copyright della selfie-esultanza, rivisitandolo in chiave moderna. In Olympique Marsiglia-Saint Etienne (27^ giornata di Ligue-1) l'attaccante italiano ha aperto le marcature con una semi-rovesciata su corner al 12'. "Balo" si è poi fatto passare il cellulare da un operatore a bordo campo e ha festeggiato con un selfie. Impossibile non pensare a Totti e alla sua esultanza nel derby del 2015 con la Lazio (tra l'altro anche quella dell'ex capitano giallorosso fu una girata volante). Quella di Balotelli è però una versione 2.0: il centravanti del Marsiglia non si è scattato una foto, ma ha pubblicato in tempo reale una story sul suo profilo Instagram (orario 21.13), festeggiando il gol insieme con i suoi compagni in diretta sul campo. Quattro anni dopo "Super Mario" ha imitato l'ex capitano della Roma con un aggiornamento, giusto per stare al passo con i tempi. Perché nel 2015 andavano di moda i selfie, oggi a monopolizzare il mondo dei social (e del calcio) ci sono le storie su Instagram. Il Marsiglia ha vinto 2-0 (di Thauvin il secondo gol), ma la trovata di "Balo" ha oscurato tutto il resto.