Il Monaco va ko: il Psg è campione senza giocare

Dopo aver fallito il match point pareggiando in casa con il Le Havre, il PSG si laurea ugualmente campione di Francia grazie alla sconfitta del Monaco sul campo del Lione. I parigini festeggiano il loro 12° titolo e sono in corsa per uno storico triplete essendo in finale di Coppa di Fracia e in semifinale di Champions League

Dopo aver fallito il match point diretto nella gara pareggiata al Parco dei Principi contro il Le Havre in un pirotecnico 3-3, il PSG festeggia senza giocare il titolo di Campione di Francia, il 12° della sua storia. La squadra di Luis Enrique ha assistito, interessata, alla sfida tra Lione e Monaco. Per continuare a sperare in una rimonta quasi impossibile, i monegaschi avrebbero dovuto battere il Lione e invece, la squadra allenata da Pierre Sage ha vinto 3-2 la partita, regalando il successo ai parigini. Alla doppietta di Ben Yedder per il Monaco, hanno risposto Lacazette, Benrahma e Fofana per i padroni di casa che grazie a questo successo restano in corsa per l'Europa.