Il 15 luglio 2018 Adil Rami raggiungeva il punto più alto della sua carriera: la vittoria del Mondiale con la Francia. È passato appena un anno da quel trionfo, ma per il difensore sembra essere cambiato tutto. L'ultima stagione, caratterizzata da sole 16 presenze in campionato, è stata piuttosto deludente, e poche settimane fa è finito al centro della cronaca per la fine della relazione con Pamela Anderson. La showgirl di origini canadesi lo ha accusato pubblicamente di tradimento, elemento che - secondo quanto rivelato da L'Equipe - ha reso più complicata la strada verso un suo trasferimento in MLS. Il Marsiglia lo vede ormai fuori dal progetto e l'ultimo episodio raccontato da La Provence rischia di metterlo definitivamente alla porta. Il giocatore, infatti, è apparso durante una puntata di Fort Boyard, gioco televisivo della tv in francese in cui, tra le altre cose, si lotta nel fango. Nulla di particolarmente strano, se non fosse che il programma sia stato registrato durante la scorsa Ligue 1, dopo la partita contro il Tolosa di metà maggio, giorno in cui Rami non si è presentato all'allenamento con il club a causa di un "infortunio muscolare". Una giustificazione che rischia di non bastare più. Il Marsiglia ha confermato che nessuno fosse a conoscenza della sua partecipazione a Fort Boyard prima di scoprirlo in tv, compreso l'ormai ex allenatore Rudi Garcia. Le strade dell'ex rossonero e della società francese sono sempre più lontane e pronte a separarsi definitivamente.