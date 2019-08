Il Psg vince, reagisce e si mette alle spalle la clamorosa sconfitta sul campo del Rennes della seconda giornata di Ligue 1. A rimetterci è il Tolosa, che ha resistito per tutto il primo tempo per poi crollare nella ripresa. 4-0 il risultato finale, con l'ingresso di Choupo-Moting che si è rivelato decisivo. Dall'altra parte, però, Tuchel non può sorridere. Perché il camerunense è sì stato fondamentale per il successo finale, ma è entrato al posto dell'infortunato Cavani. Il Matador, infatti, è uscito dolorante dopo appena 14' di gioco. Stessa sorte è toccata anche a Kylian Mbappè, che è stato costretto ad abbandonare il campo al 66'. Grossi problemi per i campioni di Francia, considerando che pure Neymar è ai box per un futuro ancora tutto da decifrare. Un bel problema per Tuchel, che dovrà reinventarsi da zero l'attacco per le prossime sfide.

Gli stop

Cavani e Mbappè non ci saranno per un po' di tempo. Stando a quanto comunicato dallo stesso Psg con una nota sul proprio sito ufficiale, l'uruguaiano sta facendo i conti con un dolore all'anca destra. Dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto, il tempo di recupero è stato stimato intorno alle tre settimane. È andata peggio a Mbappè, che invece sarà indisponibile per un mese a causa dell'infortunio muscolare patito alla coscia. I due salteranno dunque le prossime gare di Ligue 1, con Tuchel che spera di recuperare almeno Cavani per la difficile trasferta sul campo del Lione in programma il prossimo 22 settembre. I due, molto probabilmente, non ci saranno neanche per la prima partita della fase a gironi della Champions League, che si giocherà fra il 17 e il 18 settembre.