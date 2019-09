Mauro Icardi si prepara al debutto con la nuova maglia del Paris Saint-Germain e intanto mostra la sua nuova esultanza. In un breve video apparso sulla pagina Instagram della squadra francese si vede infatti l'argentino che prova la sua nuova esultanza. Gambe divaricate e mani dietro le orecchie, per sentire tutto il grido che seguirà ai suoi gol. Un video che verrà trasformato in GIF (Graphics Interchange Format) ovvero una immagine animata di pochi secondi, che il Psg utilizzerà all'interno dei propri post social durante le partite.

Il recupero di Icardi e Neymar

Quattro partite già giocate in Ligue1: tre vittorie e una sconfitta per il Psg ma soprattutto gli infortuni di Mbappé e Cavani che costringeranno Tuchel a modificare l'assetto tattico della squadra. Secondo quanto riportato da L'Equipe, Icardi si è allenato tutta la settimana non essendo stato convocato dall’Argentina durante la sosta per le Nazionali. L'ex attaccante dell'Inter non è ancora considerato al 100% visto che durante l'estate non ha giocato nessuna partita in nerazzurro, seguendo un allenamento personale e individuale lontano dalla squadra. Per questo contro lo Strasburgo, Icardi dovrebbe partire in panchina, con la possibilità di vederlo a partita in corso. Discorso diverso invece per Neymar. Il giocatore brasiliano è stato impegnato con la sua Nazionale nelle amichevoli contro Colombia e Perù, partendo titolare nella prima partita e subentrando per mezz'ora nella seconda. Neymar è tornato a Parigi solamente nella giornata di giovedì mattina, per questo Tuchel potrebbe risparmiarlo almeno in parte, vista la prolungata assenza dai campi.