La situazione Neymar

L'argomento più caldo è stato - e non poteva essere altrimenti - Neymar: "Farà parte della squadra che convocherò. Gli assenti sono Cavani e Mbappé, e il ritorno del brasiliano era necessario. È un giocatore del PSG ed è dispobibile per domani, è pronto per giocare. L'obiettivo è vincere la patita e farlo anche con lui. La sua vita qui non è troppo difficile: vivere e giocare qui non è nemmeno troppo serio. Se poi dobbiamo metterci a discutere delle cose dette da lui, da suo padre e dal Barcellona perderemmo la testa. Voglio guardare avanti, Neymar ritroverà il sorriso e lo farà vedere. Voglio trovare il giusto equilibrio con lui". Resta da capire in che modo verrà accolto dai tifosi, dopo che è stato vicino a lasciare i parigini per fare ritorno in Spagna. "Di certo non posso controllare la reazione del pubblico, le cose che sono in mio potere sono le azioni della squadra. Non mi aspetto nulla, sono soltanto convinto che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo".