Da venerdì a lunedì: weekend lungo di calcio internazionale sui canali di Sky Sport. Si parte con la Bundes e si finisce col Monday Night di Premier tra Aston Villa e West Ham. Dodici le partite in esclusiva: sette dal campionato inglese e cinque da quello tedesco, dove è in programma il big match tra Lispia e Bayern Monaco (sabato alle 18.30). In Premier, invece, fari puntati sul Liverpool capolista e sul Manchester City, le due big che potrebbero contendersi anche quest'anno il titolo fino all'ultima giornata. I Reds di Klopp, primi e ancora a punteggio pieno dopo quattro partite, apriranno la giornata scendendo in campo sabato alle 13.30 in casa contro il Newcastle. Alle 16 spazio anche al Chelsea di Lampard a caccia di punti importanti per risalire la classifica contro i Wolves di Cutrone. Seguirà il City in trasferta a Norwich e, nella giornata di domenica, Watford-Arsenal (ore 17.30) con la magia del 4K HDR per i clienti Sky Q.

In Bundes, detto della partita di cartello tra Lipsia (capolista a punteggio pieno) e bavaresi (che inseguono a quota 7 punti), fari puntati anche su un altro super match tra tanti talenti come Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (sabato alle 15.30).



Premier League, 5^ giornata

Sabato 14 settembre

Ore 13.00 "Premier League Live" (Sky Sport Football, con Mario Giunta e Nicola Roggero)

Ore 13.30 Liverpool-Newcastle (Sky Sport Fooball, telecronaca Federico Zancan)

Ore 15.30 "Premier League Live" (Sky Sport Football, con Mario Giunta e Nicola Roggero)

Ore 16.00 Wolverhampton-Chelsea (Sky Sport Fooball, telecronaca Paolo Ciarravano)

Ore 18.00 "Premier League Live" (Sky Sport Football, con Mario Giunta e Nicola Roggero)

Ore 18.30 Norwich City-Manchester City (Sky Sport Fooball, telecronaca Massimo Marianella)

Ore 21.15 in differita: Manchester United-Leicester (Sky Sport Fooball, telecronaca Gianluigi Bagnulo)

Domenica 15 settembre

Ore 14.30 "Premier Show" (Sky Sport Football, con Mario Giunta e Paolo Di Canio)

Ore 15.00 Bournemouth-Everton (Sky Sport Football, telecronaca di Nicola Roggero)

Ore 17.00 "Premier Show" (Sky Sport Football, con Mario Giunta e Paolo Di Canio)

Ore 17.30 Watford-Arsenal (Sky Sport Football e Sky Sport Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q, telecronaca Massimo Marianella)

Ore 19.30 "Premier Show" (Sky Sport Football, con Mario Giunta e Paolo Di Canio)

Lunedì 16 settembre

Ore 21.00 Aston Villa-West Ham (Sky Sport Football e Sky Sport Uno, telecronaca Paolo Ciarravano)

Bundesliga, 3^ giornata

Venerdì 13 settembre

Ore 20.30 Fortuna Dusseldorf-Wolfsburg (Sky Sport Football e Sky Sport Uno, telecronaca Pietro Nicolodi)

Sabato 14 settembre

Ore 15.30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Sky Sport Collection, telecronaca Pietro Nicolodi)

Ore 18.30 Lipsia-Bayern Monaco (Sky Sport Uno, telecronaca Dario Massara)

Domenica 15 settembre

Ore 15.30 Hoffenheim-Friburgo (Sky Sport Collection, telecronaca Pietro Nicolodi)

Ore 18.00 Paderborn-Schalke 04 (Sky Sport Arena, telecronaca Gianluigi Bagnulo)