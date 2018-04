City-United 2-2 LIVE. Doppio Pogba in 2'

STATISTICHE & CURIOSITÀ

Manchester City-Manchester United è un derby molto atteso, visto che potrebbe consegnare il titolo della Premier League a Pep Guardiola, in caso di vittoria del City. Un successo che arriverebbe proprio contro Mourinho, per accendere ulteriormente la rivalità tra i due. Il Manchester City è imbattuto nelle ultime 27 partite in campionato e ha vinto le ultime 14 di fila. Solo due volte una squadra ha avuto un periodo vincente più lungo in Premier League (il Manchester city tra marzo 2011 e marzo 2012 e Manchester United tra ottobre 2010 e ottobre 2011). Nello scorso turno di campionato, il Manchester City ha vinto 3-1 in casa dell'Everton (ma in settimana è stato pesantemente battuto, 3-0, dal Liverpool in Champions), mentre Mourinho ha superato 2-0 lo Swansea.