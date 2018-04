Colpisce subito Mané

Klopp mantiene fede alle sue parole e schiera i titolarissimi, con il super attacco formato da Salah, Firmino e Mané. Formazione piuttosto abbottonata invece per Howe che sceglie il 4-4-1-1, con King in appoggio a Defoe. Un emozionante minuto di raccoglimento in memoria dei 96 tifosi che persero la vita nella strage di Hillsborough del 15 aprile 1989 anticipa il fischio d’inizio dell’arbitro Kavanagh. Il Liverpool parte in modo aggressivo e si rende pericoloso dopo appena due giri di orologio con il solito egiziano che taglia alle spalle della difesa ospite e di prima intenzione non riesce a trovare lo specchio della porta. Il Bournemouth soffre l’avvio dei Reds e non riesce a uscire dalla metà campo, finendo subito in svantaggio al 7’. Henderson pesca Mané a centro area, lasciato troppo solo dalla difesa, e il senegalese di testa prova a battere Begovic. Il portiere respinge la prima conclusione, ma non può nulla sulla ribattuta dello stesso Mané che sblocca il risultato e firma il 10° centro personale in campionato. Le Cherries non si lasciano demoralizzare e provano l’immediata reazione con il tentativo dalla distanza di Ibe, ex di giornata, che sorvola di molto la traversa. La squadra di casa, passato il primo quarto d’ora, si riaffaccia in avanti direttamente su calcio di punizione, ma il mancino di Alexander-Arnold non sorprende Begovic. Decide allora di riprovarci Salah, autore di un pregevole controllo in velocità; anche in questo caso l’estremo difensore bosniaco è attento e blocca la conclusione centrale. Sempre l’egiziano protagonista nell’azione successiva del Liverpool, agevolato da un passaggio completamente sbagliato di Francis, ma affretta troppo il tiro in porta e il suo sinistro finisce ampiamente fuori.