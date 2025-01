Bergvall-gol, il Tottenham batte il Liverpool 1-0

Colpo degli Spurs che si aggiudicano l'andata delle semifinali di Coppa di Lega, battendo al Tottenham Stadium il Liverpool 1-0 grazie al gol segnato nel finale, precisamente all'86', da Bergvall. Ma a inizio gara, attimi di paura per Bantancur rimasto immobile, a terra, dopo un tentativo di colpo di testa in tuffo. Trasportato in ospedale, il Tottenham ha fatto sapere che è cosciente e che sarà sottoposto ad accertamenti

Prima la grande paura, poi la goia. Il Tottenham passa attraverso due emozioni contrastanti nella serata dell'andata delle semifinali di Coppa di Lega contro il Liverpool. Il malore occorso a Bentancur all'inizio della gara dopo un tentativo di colpo di testa andato a vuoto, aveva scosso non solo i giocatori in campo ma anche il pubblico sugli spalti. Attimi di tensione e silenzio prima di ricevere notizie rassicuranti con il centrocampista cosciente e trasportato in ospedale per accertamenti.



Poi c'è stata la gara, combattuta, dai ritmi elevati, in cui l'attuale capolista della Premier non è riuscita a scardinare l'organizzazione del gioco degli Spurs e ha pagato dazio, a 4' dalla fine quando il giovanissimo Bergvall, classe 2006, ha battuto Alisson regalando il successo ai suoi. Un successo che andrà confermato nel return-match ad Anfield, dove il Liverpool proverà, ancora una volta, a ribaltare la situazione e a centrare la finale di Coppa di Lega per affrontare la vincente di Newcastle-Arsenal con i Magpies vittoriosi per 2-0 a Emirates nel match d'andata.