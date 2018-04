La promessa

Eppure la storia era iniziata già da molto tempo, dal 30 giugno 2017 per l’esattezza, la data del primo tweet di sempre sull’argomento postata dal tifoso dal fondoschiena tatuato, conosciuto sui social come @sxmleach. “If Arsenal sign Lacazette I'll get a tattoo of his face somewhere on me body”. Tradotto: se l’Arsenal dovesse acquistare Lacazette mi tatuerò il suo volto sul corpo. Già, ma forse nessuno si sarebbe aspettato una scelta così audace…