Prima ancora della prossima stagione, degli acquisti e delle cessioni dal mercato estivo e del nodo allenatore - Conte sì o Conte no - c’è un punto di domanda ancora più grande ad avvolgere il futuro Chelsea: chi sarà il proprietario del club il prossimo anno? Roman Abramovich, ormai ben noto magnate russo con un patrimonio stimato di 9,3 miliardi di sterline, rilevò il club di Londra nel 2003, prezzo? 140 milioni, sempre di sterline, e qualcosa come più di 3 miliardi investiti negli anni per un totale di 17 trofei, tra 5 Premier League e due coppe europee tra la Champions del 2012 e l’Europa League dell’anno successivo. Un trionfo, con tanti e tanti campioni portati a vestire la maglia blues in questi anni. Il problema è ora però politico, con un Abramovich “intrappolato” in una guerra diplomatica tra Londra e Mosca che ha portato il governo britannico a negargli il rinnovo del suo visto per soggiornare nel paese. Ecco allora che il suo ruolo da numero uno del club potrebbe vacillare, anche se le sue intenzioni paiono quelle di non voler perdere il club. In mezzo ci sarebbe un’offerta - notizia del Daily Mail - di 2 miliardi di sterline recapitata all’oligarca russo da parte di Jim Ratcliffe, niente di meno che l’uomo più ricco d’Inghilterra.