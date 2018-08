Il club infatti si è rifiutato di commentare, ma pare ormai certo che dietro alla scelta di colorare di rosa le pareti dello spogliatoio avversario ci sia una profonda ragione psicologica. Come tutti i colori, infatti, anche il rosa ha un effetto – a livello più o meno inconscio – sul nostro cervello: nello specifico ha un potere calmante sulle persone e sarebbe addirittura in grado di abbassare i livelli di testosterone. In definitiva: una bella dose di “pink” prima della partita per cercare di rendere gli avversari meno aggressivi. Un modo insolito per cercare di avvantaggiarsi sulle altre squadre, ma ormai nel calcio moderno le si pensano tutte.