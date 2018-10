I messaggi dei giocatori, da Vardy a Maguire

Subito dopo l'incidente, alcuni giocatori hanno postato su Twitter alcuni messaggi in segno di vicinanza. Su tutti, come uno dei primi, c'è Jamie Vardy, che ha pubblicato una serie di emoticon le mani in preghiera. Subito dopo anche Harry Maguire, difensore del Leicester. Stesse emoticon anche per lui, come per Ndidi, Zabaleta e Mendy del City: "Pensieri e parole per tutti coloro che sono interessati allo schianto dell'elicottero. Spaventoso". Anche il Nottingham Forest ha voluto far sentire la sua vicinanza: "I nostri pensieri sono tutti per il Leicester". Stesso discorso per West Ham, Manchester City e tante altre. Tutti vicini alle Foxes, tutti vogliono sapere qualcosa.