Ramsey e Rice. Stessa iniziale e stesso ruolo. Il primo, partito dalla panchina, era l’osservato speciale del match, seguito da vicino dalla Juventus in chiave mercato. Il secondo, cresciuto nell’academy del West Ham, ha deciso il derby di Londra contro l’Arsenal segnando il suo primo gol in Premier League. Lunedì compirà 20 anni. Un vero e proprio sogno: il centrocampista irlandese non poteva farsi un regalo di compleanno migliore. Chissà se Ramsey, invece, riuscirà a regalarsi un futuro in Serie A. È entrato al 59', quando l’Arsenal era sotto 1-0 dopo il gol di Rice: il gallese è sceso in campo nell'11 titolare di Emery solo una volta nelle ultime 7 di campionato, per via soprattutto della frattura contrattuale con il club londinese. L'allenatore dell’Arsenal ha provato a dare una svolta al match con l'imprevedibilità di Ramsey, che però non è riuscito a incidere: qualche buon movimento tra le linee, diversi passaggi interessanti, tra cui un assist di tacco sfumato per Iwobi, che calcia fuori da buona posizione. La mezz’ora di gioco di Ramsey è sicuramente positiva, ma non basta all’Arsenal per pareggiare. Il West Ham batte l’Arsenal 1-0 e sale a 31 punti, a -10 dai Gunners.