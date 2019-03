Il Manchester United è stato rivoluzionato dall’avvento di Ole Gunnar Solskjaer in panchina, che ha rimpiazzato José Mourinho. In un’intervista esclusiva rilasciata ai colleghi inglesi di Sky Sports, Paul Pogba ha parlato così del futuro dell’allenatore norvegese: “Ovviamente vorremmo che rimanesse. I risultati sono stati ottimi e io ho un bellissimo rapporto con lui, in generale è così con tutti i calciatori della squadra. Quando un giocatore è felice, vuole continuare ad esserlo. Solskjaer merita una riconferma: conosce qualsiasi cosa che riguardi il club. È un allenatore davvero felice, che trasmette fiducia. Ci ha dato la libertà di giocare e divertirci di nuovo perché l’avevamo persa con i risultati ottenuti in precedenza. Con Mourinho avevamo perso consapevolezza, forse le cose non sono andate nel modo giusto”.

L’idea Real Madrid

Nel corso della conferenza stampa tenuta dal ritiro della nazionale francese, Pogba ha risposto così in merito a una possibile avventura al Real Madrid: “Quella è una squadra da sogno per tutti, una delle più grandi che esistano, poi è allenata da Zidane: sarebbe il sogno di ogni bambino. Io però sono felice a Manchester, non so cosa succederà in futuro ma sono contento di essere qui”.