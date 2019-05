Per lui ha rifiutato un’offerta da capogiro proveniente dal Qatar, attestato di stima destinato a chi inizialmente nemmeno lo voleva in squadra. I protagonisti in questione sono David Luiz e Maurizio Sarri, rispettivamente difensore e allenatore del Chelsea attesi dall’ultima grande sfida della stagione: andrà in scena mercoledì 29 maggio la finalissima di Europa League, epilogo tutto londinese contro l’Arsenal per chiudere al meglio l’annata. E se il futuro del manager italiano è tutto da scrivere, vedi l’accostamento alla Juventus che si è separata da Allegri, chi ha speso parole di elogio nei confronti del tecnico è stato proprio David Luiz. Lo ha fatto attraverso un’intervista al Daily Mail, tabloid britannico al quale il 32enne brasiliano ha raccontato l’evoluzione di un rapporto positivo tra i due che non era iniziato col piede giusto.

David Luiz: "Sarri voleva cacciarmi, dopo tre giorni ha cambiato idea"

Fedelissimo di Maurizio Sarri che in stagione gli ha concesso 49 presenze complessive, fiducia ripagata da numeri (3 gol con 2 assist) e buone prestazioni, David Luiz ha spiegato come inizialmente la relazione tra i due non fosse delle migliori: "Abbiamo parlato la prima settimana in cui è arrivato e lui non voleva che rimanessi - ha rivelato il brasiliano al Daily Mail -, ed era normale. Sono stato infortunato per molto tempo, avevo il contratto in scadenza e 31 anni d’età. Poi però, dopo tre giorni nei quali mi ha visto allenarmi, mi ha detto 'No, tu resti'. Ho iniziato ad allenarmi prima, la mia preparazione è cominciata sei mesi prima degli altri quando ero da solo e non giocavo per colpa dell’infortunio". Insomma, è bastato pochissimo tempo al difensore della Seleção per conquistare il suo allenatore: in realtà il rapporto tra i due è decollato complice la stima reciproca che anche Luiz pone nei confronti dell’ex Napoli come ribadito nel corso dell’intervista. "È un grande uomo, umile e un sognatore - ha proseguito il giocatore dei Blues -, e poi la sua storia di vita è magnifica. Ha lavorato in banca, è intelligente e ha cominciato a studiare il calcio allenando nelle categorie inferiori. Non molti allenatori sono disposti a farlo, gli ha dato una vera storia. Lo adoro e sono felicissimo per lui, del fatto che stiamo finendo la stagione così bene". Ecco spiegato il rinnovo di contratto del Chelsea fino al 2021, permanenza a Londra che David Luiz auspica anche per il suo allenatore.