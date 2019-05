Maglia del Birmingham numero 10, pantaloncini e calzettoni: si aggirava così per l'aeroporto, portandosi dietro il suo trolley, e così alla fine si è anche imbarcato. Un fan sfegatato? Un tifoso stravagante? No: quello che alle 4.30 del mattino è stato visto partire dall'aeroporto di Londra-Stansted vestito da Lukas Jutkiewicz era... proprio Lukas Jutkiewicz!

Vestito da se stesso, insomma, ma in un contesto molto differente da quello in cui abitualmente indossa quei panni, il 30enne attaccante del Birmingham era in partenza con gli amici per andare a festeggiare il suo addio al celibato, occasione che giustifica la stravaganza. Sfortuna ha voluto che, tra i curiosi, ci fosse anche il giornalista televisivo Hayden Atkins, che ha impiegato un attimo a twittare lo scatto. E sicuramente, dopo una stagione da 14 reti che hanno contribuito parecchio alla salvezza del Birmingham in Championship, nessun tifoso avrà nulla da ridire se Jutkiewicz decide di prendere un aereo così.