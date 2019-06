“If he scores another few then I’ll be Muslim too”. Tradotto, i tifosi del Liverpool cantano più o meno “Se segna un altro po’, diventerò anch’io musulmano”. Difficile che Momo Salah (in un altro coro descritto come un “dono di Allah”) possa veramente convertire all’Islam i tifosi, ma negli ultimi due anni ha fatto di più, aiutando a ridurre i crimini, l’odio e i pregiudizi verso l’Islam. Chiamatelo “effetto Salah”, se volete, adesso studiato anche scientificamente da quattro ricercatori della Stanford University. I risultati delle loro osservazioni sono strabilianti, la conferma di come un modello positivo possa indirizzare i comportamenti senza bisogno di fare granché. Nel caso di Salah, gli basta segnare.

Dal giorno del suo arrivo a Liverpool, nel giugno 2017, lo ha fatto con una frequenza incredibile, calcolando che lo scorso 1° giugno, nella finale di Champions vinta contro il Tottenham, ha trovato il suo 71esimo gol in 104 partite con i Reds. Tutti festeggiati inginocchiandosi in preghiera, per ringraziare Allah. E proprio a suon di gol, Salah senza nemmeno rendersene conto ha lentamente combattuto anche la criminalità e il pregiudizio nella sua nuova città.